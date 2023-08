BASF-Aktie kämpft mit schwacher Performance: Steht eine Dividendenkürzung bevor?

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hat in den letzten Jahren mit einer schwachen Performance zu kämpfen. Obwohl das Unternehmen gute Geschäftszahlen vorweisen kann, bleibt der Aktienkurs seit Jahren nahezu unverändert. Aktuell liegt der Preis für einen Anteilsschein bei rund 47 Euro, was etwa dem Wert von vor drei Jahren entspricht. Vor fünf Jahren kostete die Aktie noch 80 Euro. Die Geschäftszahlen bestätigen die düstere Stimmung rund um die Aktie. Im zweiten Quartal dieses Jahres sind Umsatz und Gewinn deutlich gesunken. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24,7 % auf 17,3 Mrd. Euro zurück und der Nettogewinn brach um 74,5 % auf 555 Mio. Euro ein. In der ersten Jahreshälfte fielen die Zahlen ebenfalls schwach aus, mit einem Umsatzrückgang von 19 % und einem Einbruch des Nettoergebnisses um 38 %. Aufgrund dieser schwachen Ergebnisse musste BASF die Prognose für das Gesamtjahr deutlich nach unten korrigieren. Statt eines Umsatzes von bis zu 87 Mrd. Euro wird nun nur noch ein Umsatz von bis zu 76 Mrd. Euro erwartet. Auch die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen wurde um 800 Mio. Euro auf eine Spanne von 4,0 bis 4,4 Mrd. Euro gesenkt. Dies steht im starken Kontrast zum sehr guten Geschäftsjahr 2022, in dem das Ergebnis auf dieser Basis noch bei über 6,8 Mrd. Euro lag. Angesichts der schwachen Ergebnisse und der steigenden Verschuldung des Unternehmens steigt die Wahrscheinlichkeit einer Dividendenkürzung. Die Dividendenzahlung beträgt derzeit 3,40 Euro je Aktie, was insgesamt drei Milliarden Euro ausmacht. In der ersten Jahreshälfte war der Cashflow mit 977 Mio. Euro deutlich negativ, was zu einer Nettoverschuldung von über 20 Mrd. Euro führte. Die steigenden Zinszahlungen belasten das Unternehmen zusätzlich. Eine Dividendenkürzung könnte BASF finanziellen Spielraum für Investitionen und Schuldenrückzahlung verschaffen. Insgesamt sieht es derzeit nicht danach aus, als würde die BASF-Aktie den Anlegern in naher Zukunft Freude bereiten können. Die schwachen Ergebnisse und die steigende Verschuldung werden weiteren Druck auf die Aktie ausüben. Langfristig hat BASF jedoch das Potenzial weiter zu wachsen.

