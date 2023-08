Bundesregierung beschließt Cannabis-Legalisierung: Kritik aus Union und Verbänden laut

Das Bundeskabinett in Deutschland hat den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung beschlossen. Der Entwurf stammt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und sieht vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Der Besitz von 25 Gramm soll ab 18 Jahren erlaubt sein und Privatpersonen dürfen maximal drei Cannabis-Pflanzen anbauen. In speziellen Vereinen, den sogenannten Cannabis-Clubs, sollen Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen und abgeben dürfen. Das Gesetz muss noch durch Bundestag und Bundesrat, wobei letzterer nicht zustimmungspflichtig ist. Das Inkrafttreten wird bis zum Jahresende erwartet.Die geplante Cannabis-Legalisierung stößt jedoch auf Kritik aus der Union sowie von Verbänden aus Justiz, Polizei und Gesundheitswesen. Sie warnen vor Gesundheitsgefahren für junge Menschen und vor Mehrbelastungen für Ermittler und Gerichte. Die Bundesregierung verteidigt das Vorhaben damit, dass der Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität eingedämmt und Gesundheitsgefahren durch giftige Beimischungen reduziert werden könnten. Zudem habe der Konsum trotz des Verbots zugenommen.Kurz vor der geplanten Befassung des Bundeskabinetts mit der Cannabis-Legalisierung äußerte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) massive Kritik an den Plänen. Auch mehrere CDU-Politiker bekräftigten ihre Vorbehalte. Die GdP fordert eine ausreichend lange Übergangsphase, um Unsicherheiten und Konflikte zwischen Behörden und Bevölkerung zu vermeiden. Die Innenminister von Nordrhein-Westfalen und Sachsen sowie Hessens Justizminister sehen den Gesetzentwurf ebenfalls kritisch und befürchten einen Kontrollverlust.Der Deutsche Richterbund befürchtet mehr Arbeit für die Justiz aufgrund der speziellen Regeln für Cannabis-Clubs und den Anbau und die Abgabe der Droge. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hingegen ist zuversichtlich, dass eine pragmatischere Drogenpolitik zu einer Entlastung der Gerichte führen wird.Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plant Grenzwerte für Autofahrer, die unter dem Einfluss von Cannabis stehen. Er prüft, wie ein Grenzwert auf wissenschaftlicher Basis ermittelt werden kann. Hoffnung auf mehr Kinder- und Jugendschutz setzt die rechtspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Carmen Wegge. Sie betont, dass Aufklärungsarbeit an Schulen bisher kaum stattfindet und Jugendliche unter 18 Jahren, die mit Cannabis aufgegriffen werden, zu Präventionskursen verpflichtet werden sollen.Eine Umfrage zeigt, dass 50 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland eine Cannabis-Legalisierung grundsätzlich befürworten. Die Zustimmung ist im Vergleich zur letzten Befragung leicht gestiegen. Drei Viertel der Befragten halten Aufklärungskampagnen über die Risiken des Konsums für junge Menschen für wichtig, und 68 Prozent finden, dass solche Kampagnen eine Voraussetzung für die Legalisierung sein sollten.

