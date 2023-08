Bundesregierung plant Solarpaket zur Vereinfachung von Solaranlagen - Bürokratieabbau und Ausbau der Solarenergie im Fokus!

Das Bundeskabinett plant, ein Solarpaket zu beschließen, um den Bau und Betrieb von Solaranlagen in Deutschland zu vereinfachen. Sowohl Privatpersonen als auch gewerbliche Betreiber sollen von der Reform profitieren. Das Solarpaket zielt darauf ab, Bürokratie abzubauen und den Ausbau der Solarenergie weiter zu beschleunigen. Konkret sollen der Betrieb von Balkonkraftwerken und die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom in Mehrfamilienhäusern erleichtert werden. Zudem sollen die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern erweitert werden.Die Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern. Im vergangenen Jahr wurden rund 7,5 Gigawatt an Photovoltaik-Leistung installiert. Allein bis Juli dieses Jahres wurden bereits mehr als 7,5 Gigawatt hinzugefügt, und es wird erwartet, dass der Zubau im zweistelligen Bereich liegen wird.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 105 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Obwohl die Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen haben, ist der Aktienkurs aufgrund sinkender Auftragseingänge unter Druck geraten. Die Unsicherheit über die zukünftige Auftragslage hat den Analysten vorsichtiger hinsichtlich des für 2025 erwarteten Wachstums gemacht.Die Aktie von SMA Solar hat in den letzten Tagen an Unterstützung verloren und die Stop-Loss-Marken wurden erreicht. Dennoch glaubt der Verfasser, dass die Aktie heute noch im Plus schließen wird, nachdem die schwachen Hände aus dem Markt ausgestiegen sind. Es wird festgestellt, dass Solar derzeit überall verkauft wird, obwohl es als zukunftsweisend gilt. Der Verfasser hat daher eine Call-Option eröffnet. Es wird darauf hingewiesen, dass die 200-Tage-Durchschnittslinie verteidigt werden muss und dass die Unternehmenszahlen gut sind, aber der Markt manchmal irrational sein kann.

