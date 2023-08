Dermapharm Holding SE verzeichnet starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2023 - Umsatz steigt um 24% auf 582 Mio. €!

Die Dermapharm Holding SE, ein Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein erfolgreiches Geschäft. Der Umsatz stieg um 24% auf 582 Mio. €, während das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 13% auf 168 Mio. € anstieg. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei erfreulichen 28,9%. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2023.Das Wachstum wurde vor allem durch die Arkopharma-Gruppe und ein starkes organisches Wachstum von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten getrieben. Der Vorstand betonte die Bedeutung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums und hob die Diversifizierung des Produktportfolios sowie die Effizienzverbesserungen bei Einkauf, Produktion und Vertrieb hervor.Die Impfstoffproduktion in Zusammenarbeit mit BioNTech SE im Segment "Markenarzneimittel" war im zweiten Quartal rückläufig, konnte jedoch durch das organische Wachstum in den Therapiegebieten Schmerz & Entzündung, Allergie und Dermatologie teilweise kompensiert werden. Die kürzlich erworbene österreichische Montavit wird voraussichtlich ab Juli 2023 zum Umsatz und EBITDA des Konzerns beitragen.Das Segment "Andere Gesundheitsprodukte" profitierte von der Einbeziehung der Arkopharma-Gruppe und verzeichnete sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig ein neues Niveau. Die Umsätze im Segment "Parallelimportgeschäft" sind leicht gestiegen, spiegeln sich jedoch noch nicht in einem wachsenden Ergebnisbeitrag wider.Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2023 sowohl einen Umsatz als auch ein bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 werden am 29. August 2023 veröffentlicht.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach den vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Arzneimittelhersteller habe eine deutlich höhere Profitabilität als erwartet gezeigt, lobte Analyst Alexander Thiel. Er begrüßte auch den angehobenen Jahresausblick des Unternehmens.

Die Dermapharm Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 48,13EUR gehandelt.