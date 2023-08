Encavis AG trotzt schwierigen Wetterbedingungen: Stabiles Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023

Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat im ersten Halbjahr 2023 trotz schwieriger Wetterbedingungen ein stabiles Umsatz- und Ergebniswachstum verzeichnet. Das Produktionsvolumen lag über dem des Vorjahreszeitraums, hauptsächlich aufgrund der neu erworbenen und ans Netz angeschlossenen Wind- und Solarparks. Der Umsatz belief sich auf 226,3 Millionen Euro, was dem Vorjahresniveau entspricht. Der Umsatzzuwachs im Segment PV Services wurde durch die erstmalige Konsolidierung der Stern Energy erreicht. Der wetterbedingte Minderumsatz konnte durch die neuen Anlagen und die Vollkonsolidierung der Stern Energy ausgeglichen werden. Das operative EBITDA betrug 151,6 Millionen Euro, was einer Reduzierung von rund 11% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die operative EBITDA-Marge lag bei 67%. Das operative EBIT verringerte sich auf 93,5 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund des fehlenden Stromvolumens aufgrund des Wetters. Das operative Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 Euro, was nahezu dem Vorjahresniveau entspricht. Trotz eines geringeren Ergebnisses vor Steuern und höherer Steuerzahlungen verzeichnete das Unternehmen einen operativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 113,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote stieg auf 32,9%. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2023 und die Wachstumsstrategie bis 2027. Die DZ Bank senkte den fairen Wert für Encavis von 24 auf 20 Euro, beließ aber die Einstufung auf "Kaufen". Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal sei solide gewesen und die Jahresziele seien gut erreichbar. Die mittel- bis langfristigen Aussichten seien sehr gut.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 13,76EUR gehandelt.