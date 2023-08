Euro-Kurs schwankt: Immobilienkrise in China und Konjunkturerwartungen beeinflussen die Entwicklung

Der Kurs des Euro hat am Montag nachgegeben und wurde zuletzt zu 1,0908 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0930 Dollar festgesetzt. Der Dollar profitierte von der Verunsicherung an den Finanzmärkten aufgrund der Immobilienkrise in China. In Deutschland gab es zudem weitere Signale für einen nachlassenden Preisdruck. Die Großhandelspreise sind im Juli deutlich gesunken, ebenso wie die Erzeugerpreise für Agrarprodukte.Am Dienstag hat der Euro hingegen zugelegt und wurde bis zum Mittag bei 1,0936 US-Dollar gehandelt. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August überraschend verbessert. Allerdings hat sich die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich verschlechtert. Die chinesische Währung ist weiter unter Druck geraten, nachdem die Zentralbank eine Zinssenkung vorgenommen hat. Der Rubel hat hingegen nicht nachhaltig von einer Zinserhöhung der russischen Notenbank profitiert.Am Mittwoch ist der Euro vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed in die Verlustzone gerutscht und wurde zuletzt bei 1,0889 Dollar gehandelt. Die Fed lässt die Tür für weitere Zinserhöhungen offen, was die Dollar-Stärke weiter unterstützt.Insgesamt bewegt sich der Euro in einer engen Seitwärtsspanne zwischen 1,07 und 1,10 US-Dollar. Ein Ausbruch aus dieser Zone könnte neue Impulse generieren. Die nächsten Widerstände liegen bei 1,1033 und 1,1065 Dollar, während wichtige Unterstützungen bei 1,0930 und 1,0929 Dollar zu finden sind.Für die kommende Woche wird eine weitere Schwäche des Euro erwartet, mit möglichen Kurszielen von 1,08 US-Dollar. Die Unterstützung dürfte spätestens am GD 200 erkennbar werden. Die Börsentermine für die nächsten Tage umfassen unter anderem Konjunkturerwartungen in Deutschland, Einzelhandelsumsätze in den USA und den Verbraucherpreisindex in der Eurozone.Insgesamt bleibt die Lage am Devisenmarkt weiterhin volatil, und der Kurs des Euro wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Entwicklung der Immobilienkrise in China, die Geldpolitik der Zentralbanken und die Konjunkturdaten.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1,086USD gehandelt.