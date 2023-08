Tschechischer Milliardär plant Übernahme: Daniel Kretinsky und RAG-Stiftung bilden Bündnis für Steag-Gebot

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky plant angeblich, sich mit der einflussreichen RAG-Stiftung für ein Gebot für das Energieunternehmen Steag zusammenzuschließen. Laut Bloomberg befinden sich beide Parteien in vertieften Verhandlungen zur Bildung eines Konsortiums. Ein solches Bündnis könnte die Chancen erhöhen, Politiker und Gewerkschaftsvertreter für eine Übernahme von Steag zu gewinnen.Der Energiekonzern Steag hat seinen Sitz in Essen und gehört derzeit einem Konsortium von sechs Stadtwerken aus Dortmund, Duisburg, Bochum, Essen, Oberhausen und Dinslaken. Die RAG-Stiftung begleitet den Abschied Deutschlands vom Steinkohlebergbau. Im Kuratorium der Stiftung sitzen unter anderem der Vorsitzende Armin Laschet (CDU), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Die RAG-Stiftung hält zudem fast 55 Prozent der Anteile des Chemiekonzerns Evonik.Ein Zusammenschluss zwischen Kretinskys Energiekonzern EPH und der RAG-Stiftung könnte die Übernahme von Steag erleichtern, da Politiker und Gewerkschaftsvertreter möglicherweise eher geneigt sind, einem solchen Bündnis zuzustimmen. Die genauen Details der Verhandlungen und des geplanten Gebots sind jedoch noch nicht bekannt.Steag ist ein bedeutender Energieversorger in Deutschland und betreibt unter anderem Kohle- und Gaskraftwerke sowie Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Fernwärmeversorgung tätig. Ein möglicher Verkauf von Steag könnte daher Auswirkungen auf die Energieversorgung in der Region haben.Daniel Kretinsky ist ein tschechischer Unternehmer und Investor, der vor allem im Energie- und Medienbereich aktiv ist. Sein Energiekonzern EPH ist bereits in mehreren europäischen Ländern tätig und besitzt unter anderem Kohle- und Gaskraftwerke sowie Wind- und Solarparks.Die Verhandlungen zwischen Kretinskys EPH und der RAG-Stiftung befinden sich noch in einem frühen Stadium, und es ist unklar, ob es zu einer Einigung kommen wird. Sollte es jedoch zu einem Zusammenschluss kommen und das Gebot erfolgreich sein, könnte dies zu Veränderungen in der deutschen Energiewirtschaft führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob andere potenzielle Bieter in den Prozess einsteigen werden.

