TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat nach eigenen Angaben die Erlaubnis der USA für den Verkauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erhalten. Das teilte das israelische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Damit ist der Weg für den Milliardendeal frei./le/DP/mis

Israel USA billigen Verkauf von Raketenabwehrsystem an Deutschland

