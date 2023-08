adesso SE erzielt Rekordumsatz von 546,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 - Prognose für Gesamtjahr über 1 Mrd. Euro bestätigt!

Der IT-Dienstleister adesso SE hat im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 546,3 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit wurde ein neuer Halbjahresrekordwert erreicht. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2023, die einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro vorsieht. Das Wachstumstempo des Vorjahres wurde beibehalten, wobei das organische Wachstum 31 Prozentpunkte ausmachte. Die hohe Nachfrage nach IT-Dienstleistungen in allen Branchen trug zu diesem Erfolg bei. Das Unternehmen rechnet damit, im zweiten Halbjahr eine wieder anziehende Auslastung zu verzeichnen, insbesondere aufgrund von zwei zusätzlichen Arbeitstagen. Das EBITDA fiel im ersten Halbjahr mit 25,2 Millionen Euro schwächer aus als im Vorjahr, was auf das starke Personalwachstum und die niedrigere Anzahl von Arbeitstagen zurückzuführen ist. Das Unternehmen erwartet jedoch einen wesentlichen Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr. Die Nachfrage nach IT-Services und Software bleibt auf hohem Niveau, insbesondere in den Bereichen Software und IT-Services. adesso hat seine Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 8.856 Vollzeitäquivalente erhöht. Die Umsätze in den meisten von adesso bedienten Branchen sind zweistellig gewachsen, mit Ausnahme des Automobilsektors, in dem die Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres blieben. Das Unternehmen hat seinen Marktzugang in Italien erweitert und einen Standort im Vereinigten Königreich eröffnet. Die Personalkosten sind aufgrund von Preissteigerungen und Lohninflation um 6 Prozent gestiegen. Das EBITDA fiel um 34 Prozent auf 25,2 Millionen Euro. Die Abschreibungen stiegen um 29 Prozent, hauptsächlich aufgrund höherer Abschreibungen von Nutzungsrechten und immateriellen Vermögenswerten. Das Konzernergebnis betrug -6,3 Millionen Euro. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adesso nach den Zahlen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.

