UBS zahlt Milliardenbetrag an US-Justizministerium und beendet Rechtsstreit - Russland-Geschäft weiterhin unter Druck

Die Schweizer Großbank UBS hat im Fall der sogenannten "Ramsch-Hypotheken" (RMBS) aus der Finanzkrise vor über 15 Jahren eine Milliardenzahlung an das US-Justizministerium (DoJ) geleistet. Die Bank hat eine Einigung mit dem DoJ erzielt und zahlt 1,435 Milliarden US-Dollar, um alle zivilrechtlichen Ansprüche in diesem Zusammenhang beizulegen. Die Zahlung hat bereits in früheren Perioden vollständig zurückgestellt und wird sich daher nicht auf das Ergebnis auswirken. Die UBS kann somit einen weiteren Rechtsfall beiseitelegen.Im Russland-Geschäft bleibt die UBS jedoch weiterhin unter Druck. Ein Gericht in Moskau hat der UBS und ihrer Tochter Credit Suisse den Verkauf von Anteilen an ihren russischen Gesellschaften untersagt. Diesem Antrag der russischen Zenit Bank wurde stattgegeben. Die Zenit Bank befürchtet Verluste auf ihren Forderungen gegenüber der UBS, falls diese sich aus Russland zurückzieht. Das Gericht lehnte jedoch den Antrag auf Beschlagnahmung von Vermögenswerten der Credit-Suisse-Filiale ab, da die Zenit Bank keine ausreichenden Argumente für diese Maßnahme geliefert hat. Bereits vor einem Jahr erging ein ähnliches Urteil gegen die Credit Suisse wegen einer nicht erfolgten Zahlung an die russische Transkapitalbank.Laut einer gemeinsamen Vermögensstudie der Credit Suisse und der UBS ist das Vermögen der Menschen weltweit erstmals seit der Finanzkrise 2008 geschrumpft. Das private Nettovermögen verringerte sich um 2,4 Prozent auf geschätzte 454,4 Billionen US-Dollar. Die Zahl der Dollar-Millionäre sank ebenfalls. Verluste bei Aktien und Wechselkursänderungen sowie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine führten zu diesem Rückgang. Besonders betroffen waren wohlhabendere Regionen wie Nordamerika und Europa, während Lateinamerika einen Vermögenszuwachs verzeichnete. Das nicht finanzielle Vermögen, insbesondere Immobilien , blieb trotz des Zinsanstiegs robust. Die Zahl der US-Dollar-Millionäre weltweit sank um 3,5 Millionen auf geschätzte 59,4 Millionen. In Deutschland schrumpfte der Club der Reichen um 253.000 auf etwa 2,6 Millionen Mitglieder. Die Schweiz liegt weiterhin an der Spitze des Vermögens pro Erwachsenem, gefolgt von den USA. Deutschland belegt den 16. Platz. Die Ökonomen rechnen damit, dass der Club der Millionäre weltweit in den nächsten fünf Jahren auf etwa 86 Millionen wachsen wird.

