Kurse deutscher Staatsanleihen unter Druck: China und Konjunkturdaten im Fokus

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut Verluste verzeichnet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab um 0,27 Prozent auf 130,88 Punkte nach, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,67 Prozent stieg. Marktbeobachter führten dies auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zurück, nachdem Chinas Notenbank überraschend die Zinsen gesenkt hatte, um die schwächelnde Konjunktur zu stützen. Dies führte zu einer schwächeren Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Im weiteren Tagesverlauf werden Konjunkturdaten, insbesondere der ZEW-Konjunkturindikator für die deutsche Wirtschaft, im Fokus der Anleger stehen. Am Nachmittag werden auch US-Konjunkturdaten erwartet, vor allem Daten zu den Umsätzen im US-Einzelhandel.Am Dienstag setzte sich der Druck auf die Kurse deutscher Staatsanleihen fort. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,72 Prozent auf 130,31 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,72 Prozent stieg. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland verbesserten sich überraschend im August, während die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich schlechter ausfiel. Ökonomen äußerten sich verhalten zu den Daten und wiesen darauf hin, dass die Stabilisierung der Wirtschaft von einer schwachen Ausgangsposition aus erfolgt. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China verstärkten die Sorgen um die weltweite Konjunktur. Zinssenkungen der chinesischen Notenbank hatten dagegen keine große Wirkung. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen erwartet.Die Kurse deutscher Staatsanleihen gerieten am Dienstag erneut unter Druck. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,33 Prozent auf 130,81 Punkte, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,67 Prozent stieg. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland verbesserten sich überraschend im August, während die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich schlechter ausfiel. Ökonomen äußerten sich verhalten zu den Daten und wiesen darauf hin, dass die Stabilisierung der Wirtschaft von einer schwachen Ausgangsposition aus erfolgt. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China verstärkten die Sorgen um die weltweite Konjunktur. Zinssenkungen der chinesischen Notenbank hatten dagegen keine große Wirkung. Am Nachmittag wurden in den USA Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlicht, die für weiter steigende Leitzinsen sprachen.Am Montag starteten die Kurse deutscher Staatsanleihen wenig verändert in die Handelswoche. Der Euro-Bund-Future verharrte auf 131,38 Punkten, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen bei 2,62 Prozent lag. Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen um China, die die Kurse der Festverzinslichen gestützt hätten. In den vergangenen Tagen hatte sich die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden verschärft, was den chinesischen Immobilienmarkt belastet und die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beeinträchtigt. Im weiteren Handelsverlauf wurden keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet, an denen sich die Anleger orientieren konnten.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 130,6EUR gehandelt.