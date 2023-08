Henkel-Aktie auf Talfahrt: Bernstein Research stuft ab, Barclays hebt Kursziel an

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von Henkel von "Market-Perform" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 61 auf 59 Euro gesenkt. Laut dem Analysten Bruno Monteyne sei es in der europäischen Konsumgüterbranche an der Zeit, Qualitätsunternehmen den Vorzug zu geben, anstatt solchen, die eher eine Trendwende darstellen. In diesem Zusammenhang zeigt er sich optimistischer für L'Oreal, Lindt und Beiersdorf, während er bei Danone und Henkel pessimistischer ist.Die britische Investmentbank Barclays hingegen hat das Kursziel für Henkel von 71 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Der Analyst Iain Simpson lobt die positive Profitabilität des Konsumgüterkonzerns in der ersten Jahreshälfte und hat seine Profitabilitätsschätzungen für 2023 und die Folgejahre entsprechend angehoben.Die Analysten von Bernstein Research äußern Bedenken über den Rückgang des Absatzes bei Henkel, insbesondere in den Bereichen Konsumgüter und Klebstoffe. Sie bezeichnen die entsprechenden Volumina als "schrecklich". Die US-Bank JPMorgan kommentiert, dass das Unternehmen von seiner Preissetzungsmacht profitiert habe, während der Absatz zurückgegangen sei.Ein Nutzer der Plattform äußert sich optimistisch und verweist auf den CEO von Henkel, der in einer Telefonkonferenz betonte, dass die Volumina in den kommenden Quartalen stark ansteigen werden. Er sieht die Aussagen der Analysten als polemisch und Meinungsmache an.Ein anderer Nutzer stimmt den Bedenken der Analysten zu und weist darauf hin, dass der Zuwachs von 4,9% bei Henkel angesichts einer Inflation von über 10% nicht viel sei. Er hält einen Kauf der Aktie für sinnvoll, wenn Henkel den Zuwachs halten oder sogar steigern kann.Ein weiterer Nutzer kommentiert, dass Henkel immer gefragt sein wird, da Menschen immer waschen und kleben müssen. Er ist optimistisch, dass das Unternehmen wieder profitabel sein wird, sobald überflüssige Kosten und Wasserköpfe in der Zentrale abgebaut sind.Ein Nutzer weist darauf hin, dass die Stammaktie von Henkel günstiger ist als die Vorzugsaktie und dass Angleichungen von Zeit zu Zeit stattfinden.Ein anderer Nutzer bedankt sich für die Hintergrundinformationen und gibt an, dass er den Großteil seiner Vorzugsaktien bereits verkauft hat und nun auf Kurse über 70 Euro hofft.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 71,67EUR gehandelt.