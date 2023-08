Suse mit neuem Management: Wird die Zusammenarbeit mit Oracle zum Erfolg?

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Suse auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 14 Euro festgelegt. Dies geschah anlässlich der Ernennung eines neuen Finanzvorstands und Strategiechefs. Laut Analyst Toby Ogg müssen sich die neuen Manager von Suse mit den Schlüsselfragen des Marktes auseinandersetzen, wie zum Beispiel dem Zeitplan und Investitionsbedarf für die Markteinführungsstrategie und dem mittelfristigen Finanzprofil angesichts der jüngsten finanziellen Entwicklungen.Suse hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Ian Halifax wurde vom Aufsichtsrat als Nachfolger von Andy Myers ernannt, der das Unternehmen Ende Juni verlassen hatte. Halifax wird das Amt ab dem 11. Dezember übernehmen. Bis dahin bleibt Jonathan Atack als Interimsvorstand verantwortlich. Halifax verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und hat bereits in mehreren Unternehmen den Posten des Finanzvorstands bekleidet. Zudem wurde Frank Feldmann als neuer Strategievorstand bestimmt.Die Diskussion um Red Hats vermeintliche Abkehr vom Open Source Gedanken und Suses Ankündigung eines RHEL-Forks hat in der Branche für Aufsehen gesorgt. Mit der Verbindung zu Oracle hat Suse nun auch einen mächtigen Verbündeten an seiner Seite. Es bleibt abzuwarten, welches Konzept erfolgreicher sein wird. Wird Red Hat durch seinen Schritt zwar in der Community und bei einigen Kunden unbeliebter, kann aber besser monetarisieren? Oder war es ein Fehlschlag, von dem Suse profitiert? Auch im War of Linux-Talents ist die Situation spannend. Allerdings sollte man Red Hat/IBM nicht unterschätzen, da sie ihre Entscheidung wahrscheinlich gut durchdacht haben.Die Diskussion und die "Verbrüderung" mit Oracle haben Suse wieder ins Rampenlicht gerückt und auch in der PE-Szene mit Tech-Kompetenz für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Zusammenarbeit von Suse und Oracle würde gut passen. Es scheint, als würde das halbe Vertriebsteam von Red Hat zu Suse wechseln, was sicherlich kein Nachteil ist. Mit dieser Truppe sollte Suse im Jahr 2024 wieder ordentliches Wachstum generieren können. Möglicherweise sehen wir schon dieses Jahr erste Erfolge.Es wird erwartet, dass das neue Managementteam das Wachstum von Suse weiter vorantreiben wird. Der designierte Finanzchef, Ian Halifax, ist zuversichtlich, dass Suse gut positioniert ist, um von den Marktchancen und globalen Megatrends zu profitieren, die das Wachstum in diesen Märkten antreiben.Es wird empfohlen, sich mit dem Unternehmen und den Produkten von Suse zu beschäftigen, anstatt sich auf Kursprognosen zu konzentrieren. Es wird darauf hingewiesen, dass Suse derzeit eher für Nerds geeignet ist und keine langfristige Anlage darstellt. Wenn das Unternehmen jedoch ruhiges Fahrwasser erreicht, könnte es sich lohnen, einzusteigen.

