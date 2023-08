Neue Präsidentin der Straumann Group: Petra Rumpf übernimmt das Ruder - Erfolgreiches Quartal und Zukunftsprognose bestätigt!

Die Straumann Group hat angekündigt, dass der Verwaltungsratspräsident Gilbert Achermann bei der Generalversammlung 2024 nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stehen wird. An seiner Stelle wird Petra Rumpf, Vizepräsidentin und ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied der Straumann Group, als neue Präsidentin vorgeschlagen. Achermann war seit dem Börsengang 1998 CFO und wurde 2002 CEO. Seit 2010 ist er Präsident des Verwaltungsrats. Während seiner Amtszeit stieg die Börsenkapitalisierung des Unternehmens von CHF 300 Millionen auf CHF 23 Milliarden. Rumpf ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Geschäftsleitungspositionen in der Dentalindustrie.Die Straumann Group verzeichnete im zweiten Quartal 2023 ein starkes Ergebnis. Der Umsatz stieg um 11,7% auf CHF 621 Millionen. In den ersten sechs Monaten des Jahres erreichte der Umsatz CHF 1,2 Milliarden bei einem organischen Wachstum von 7,5%. Alle Regionen erzielten gute Ergebnisse, wobei die Region Asien-Pazifik aufgrund der dynamischen Entwicklungen in China besonders positiv hervorstach. Das Implantatgeschäft und die digitalen Lösungen trugen maßgeblich zur Neukundengewinnung bei.Die Straumann Group bestätigte ihren Ausblick für das Jahr 2023. Das Unternehmen erwartet ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich mit einer Profitabilität von rund 25%, einschließlich Wachstumsinvestitionen.Zusätzlich zur Ankündigung der Veränderung im Verwaltungsrat gab die Straumann Group bekannt, dass sie den Hersteller von Medizinprodukten GalvoSurge übernommen hat. GalvoSurge bietet ein Produkt zur Unterstützung der Behandlung von Periimplantitis an. Die Straumann Group hat außerdem die Software ClearPilot von ClearCorrect weiter verbessert.Die Straumann Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen. Sie entwickelt, produziert und liefert Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.500 Mitarbeiter weltweit und ist in mehr als 100 Ländern tätig.

