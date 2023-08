Talanx: Analysten sehen Potenzial für steigende Gewinne und halten Aktie auf 'Hold'!

Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für Talanx auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 58 Euro festgelegt. Analyst Michael Huttner äußerte sich positiv über die qualitativ hochwertigen Resultate des ersten Halbjahres und sieht darin ein gutes Zeichen für das Gesamtjahr.In einer weiteren Studie prognostiziert Huttner die möglichen Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie (EPS) von Talanx, wenn verschiedene Finanzierungsmethoden für den milliardenschweren Kauf des Lateinamerika-Geschäfts von Liberty Mutual eingesetzt werden. Dabei untersucht er den Einsatz von Barmitteln, Fremd- und Eigenkapital. Wenn die Finanzierungsstruktur nur aus einem Mix aus Barmitteln und Fremdkapital besteht und keine Aktien verwendet werden, könnte der EPS-Zuwachs im Jahr 2025 bei über vier Prozent liegen.Die Privatbank Berenberg hat daher ihre Einstufung für Talanx auf "Hold" belassen und ein Kursziel von 58 Euro festgelegt. Die Analysten sind optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung des Versicherungskonzerns und sehen Potenzial für steigende Gewinne.Talanx ist ein international tätiger Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen ist in den Bereichen Industrieversicherung, Rückversicherung und Privatversicherung tätig und gehört zu den größten Versicherungsunternehmen in Europa.Der milliardenschwere Kauf des Lateinamerika-Geschäfts von Liberty Mutual ist ein wichtiger Schritt für Talanx, um seine internationale Präsenz auszubauen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die genaue Finanzierungsstruktur des Deals wird noch diskutiert, aber die Analysten von Berenberg sehen darin eine Chance für Talanx, das Ergebnis je Aktie langfristig zu steigern.Die Aktie von Talanx hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet und konnte sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen. Die Analysten von Berenberg sind zuversichtlich, dass das Unternehmen weiterhin gute Ergebnisse erzielen wird und empfehlen daher, die Aktie zu halten.Insgesamt bleibt die Privatbank Berenberg optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung von Talanx und sieht Potenzial für steigende Gewinne. Die Einstufung "Hold" bedeutet, dass die Analysten keine großen Veränderungen in der Aktie erwarten und empfehlen, diese zu halten. Das Kursziel von 58 Euro zeigt, dass die Analysten langfristig steigende Kurse für möglich halten.

