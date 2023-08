Caravaning-Branche trotzt Herausforderungen: Auftragsbücher voll und hohe Nachfrage

Die Caravaning-Branche zeigt sich trotz Herausforderungen wie stockenden Lieferketten und Fachkräftemangel optimistisch für die Zukunft. Laut dem Caravaning Industrie Verband (CIVD) sind die Auftragsbücher der Hersteller gut gefüllt und die Nachfrage in allen Bereichen hoch. Der Verbandsgeschäftsführer Daniel Onggowinarso betont, dass das Interesse an Reisemobilen und Caravans trotz der aktuellen Krisen ungebrochen groß ist und das Potenzial der Branche noch lange nicht ausgeschöpft ist.Ein Anlass für den optimistischen Ausblick ist die bevorstehende Messe "Caravan Salon", die am 25. August in Düsseldorf eröffnet wird. Rund 750 Aussteller werden erwartet und im Jahr 2022 besuchten etwa 235.000 Menschen die Messe. Der CIVD ist der ideelle Träger der Veranstaltung.Laut dem Verband wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 gut 63.000 Caravans und Reisemobile neu zugelassen, was einem Rückgang von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Während die Neuzulassungen bei den Wohnwagen um rund 11 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen, stieg die Zahl der Wohnmobile um 0,7 Prozent auf über 48.000. Insgesamt waren Anfang des Jahres knapp 1,6 Millionen Freizeitfahrzeuge in Deutschland zugelassen.Die Branche kämpft jedoch weiterhin mit erschwerten Bedingungen. Stockende Lieferketten, Fachkräftemangel und Engpässe in der Logistik beeinträchtigen die Produktion der Hersteller und Zulieferer. Zudem haben Inflation und hohe Energiepreise die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zusätzlich verschärft. Der Verbandsgeschäftsführer Onggowinarso betont, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis die Industrie wieder unter normalen Bedingungen produzieren kann. Angesichts dieser Herausforderungen seien über 63.000 Neuzulassungen ein beachtliches Ergebnis.In einer separaten Studie hat die First Berlin Equity Research GmbH ein Research Update zur Knaus Tabbert AG veröffentlicht. Der Analyst Ellis Acklin bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 83 Euro. Der Sechsmonatsbericht des Unternehmens zeigte erneut ein Rekordergebnis und übertraf die Marktprognosen. Die Multichassis-Strategie von Knaus Tabbert zahle sich weiterhin aus, da ein hoher Anteil an motorgetriebenen Fahrzeugen produziert werde. Die starken Marktanteilsgewinne sorgen für volle Auftragsbücher. Die EBITDA-Marge im zweiten Quartal lag deutlich über der Guidance für 2023, aber das Management bleibt konservativ und weist auf kommende Kosten und Feiertage hin. Die First Berlin Equity Research GmbH bewertet Knaus Tabbert weiterhin mit "Kaufen" und einem Kursziel von 83 Euro.

Die Knaus Tabbert Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 54,80EUR gehandelt.