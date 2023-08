Implenia AG erzielt starkes Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 und bestätigt Ziele für das Gesamtjahr

Implenia AG hat im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Ergebnis erzielt und ist auf Kurs, die Ziele für 2023 zu erreichen. Das Unternehmen verzeichnete ein EBIT von CHF 49,9 Mio., während der Umsatz währungsbereinigt über dem Vorjahresniveau lag. Der Auftragsbestand stieg weiter an und die Eigenkapitalquote wurde auf 18,0% gesteigert. Zudem wurde die Akquisition von Wincasa erfolgreich abgeschlossen. Alle Divisionen des Unternehmens sind in einem herausfordernden Marktumfeld hervorragend positioniert. Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Implenia ein erwartetes EBIT von CHF ~120 Mio. sowie eine Eigenkapitalquote von über 20%.Implenia hat im ersten Halbjahr 2023 ein starkes EBIT von CHF 49,9 Mio. erzielt, während der Umsatz währungsbereinigt über dem Vorjahresniveau lag. Der Auftragsbestand erhöhte sich weiter auf CHF 7,3 Mrd. Die Division Real Estate erzielte ein EBIT von CHF 16,1 Mio., während die Division Buildings die operative Leistung verbesserte und die Division Civil Engineering das EBIT deutlich steigerte. Die Division Specialties steigerte ebenfalls das EBIT. Die Eigenkapitalquote wurde weiter auf 18,0% gesteigert.Implenia hat die Akquisition von Wincasa erfolgreich abgeschlossen und erweitert damit seine Wertschöpfungskette in der Nutzungsphase. Das Unternehmen bestätigt seine Ziele für das Gesamtjahr 2023, darunter ein erwartetes EBIT von CHF ~120 Mio. und eine Eigenkapitalquote von über 20%. Implenia ist gut positioniert, um von den Chancen in der Bau- und Immobilienbranche zu profitieren.Implenia hat zudem eine Vereinbarung mit WindWorks Jelsa unterzeichnet, um eine Produktionsanlage für die Offshore-Windindustrie aufzubauen. Das Unternehmen wird zusammen mit NorSea Minderheitsaktionäre von WindWorks Jelsa sein. Die erste Projektphase dauert von 2023 bis 2026 und erfordert begrenzte finanzielle Investitionen. Das Projekt passt zur strategischen Ausrichtung von Implenia auf grosse Infrastrukturprojekte und zur Spezialisierung auf den Bereich erneuerbare Energien.Insgesamt zeigt Implenia im ersten Halbjahr 2023 starke Ergebnisse und ist auf Kurs, die Ziele für 2023 zu erreichen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von den Chancen in der Bau- und Immobilienbranche sowie im Bereich erneuerbare Energien zu profitieren.

Die Implenia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 39,38EUR gehandelt.