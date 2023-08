Ölpreise sinken leicht

Zudem werde die Stimmung an den Finanzmärkten durch das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed belastet, hieß es weiter. Die am Vorabend veröffentlichte Mitschrift machte deutlich, dass die Notenbanker sich die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation offen halten./jkr/mis

Marktbeobachter verwiesen auf die Sorge vor einer weiter schwachen konjunkturellen Entwicklung in China. Diese dämpfe schon seit einigen Handelstagen die Risikofreude der Anleger, was auch die Rohstoffwerte belaste. Zuletzt hatte Chinas Notenbank mit einer Zinssenkung reagiert und dem Versuch, die Landeswährung zu stützen.

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 83,32 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 22 Cent auf 79,16 Dollar.

