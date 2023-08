Orascom Development Holding AG veröffentlicht Finanzergebnisse: Umsatz stabil, Hotelumsatz steigt um 32,5%

Die Orascom Development Holding AG hat die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für das erste Halbjahr 2023 bekannt gegeben. Der Gesamtumsatz blieb mit CHF 265,9 Millionen nahezu stabil, während der Reingewinn bei CHF 17,7 Millionen lag. Die Ergebnisse wurden durch einen nicht liquiditätswirksamen Wechselkursverlust von CHF 9,3 Millionen beeinflusst. Der Hotelumsatz stieg um 32,5% auf CHF 80,3 Millionen. Die Netto-Immobilienverkäufe betrugen CHF 271,9 Millionen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 zeigten ein Umsatzwachstum von 5,1% auf CHF 135 Millionen und einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns um 121,9% auf CHF 7,1 Millionen. Die Gesamtumsätze der verschiedenen Destinationen, darunter El Gouna, O West, Hawana Salalah und Luštica Bay, zeigten ebenfalls positive Entwicklungen. Die Orascom Development Holding AG ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern und besitzt ein Hotelportfolio mit mehr als 7.000 Zimmern. Die Aktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange gelistet. Die vollständigen Finanzergebnisse und eine Präsentation sind auf der Webseite des Unternehmens verfügbar.

Die Orascom Development Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 6,08EUR gehandelt.