Starker Regen legt Frankfurter Flughafen lahm: Über 100 Flüge gestrichen, tausende Passagiere betroffen!

Aufgrund starker Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen zahlreiche Flüge gestrichen. Am Mittwochabend kam es auf dem Vorfeld zu großen Wasseransammlungen, wodurch die Bodenabfertigung für mehr als zwei Stunden eingestellt werden musste. Dadurch konnten 34 Maschinen nicht mehr rechtzeitig abheben. Weitere Flüge waren bereits von den Airlines selbst gestrichen worden. Insgesamt wurden auf der Webseite des Flughafens rund 70 Flugstreichungen bis zum Beginn des Nachtflugverbots vermerkt. Auch 23 geplante Ankünfte wurden aufgrund des Nachtflugverbots auf andere Flughäfen umgeleitet. Nach ersten Schätzungen waren mehrere tausend Passagiere von den Problemen betroffen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für ganz Hessen eine Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen herausgegeben.Auch in anderen Teilen Deutschlands kam es zu Unwettern, jedoch schienen die Folgen dort nicht so gravierend zu sein. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Thüringen kam es zu überfluteten Kellern und angehobenen Gullydeckeln. Es gab zahlreiche Feuerwehreinsätze aufgrund des Starkregens. In Südhessen waren hunderte Feuerwehrleute im Einsatz, um überflutete Keller, Straßen und Unterführungen zu bewältigen. Die genaue Zahl der Einsätze war jedoch noch nicht bekannt.Der Deutsche Wetterdienst hatte für ganz Hessen und weitere Teile Deutschlands eine Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen herausgegeben. Die Unwetterwarnung galt ab Mittwochabend.

