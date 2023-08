Großhandelspreise in Deutschland sinken weiter: Minus 2,8% im Juli - Benzin besonders günstig!

Die Preise auf Großhandelsebene in Deutschland sind im Juli erneut deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Großhandelspreise um 2,8 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Im Juni lag die Veränderungsrate noch bei minus 2,9 Prozent und im Mai bei minus 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sank das Preisniveau im Juli um 0,2 Prozent.Im vergangenen Jahr waren die Preise im deutschen Großhandel stark gestiegen, vor allem aufgrund der Folgen des Krieges Russlands gegen die Ukraine. Zeitweise stiegen die Preise um mehr als zwanzig Prozent im Jahresvergleich.Ausschlaggebend für den aktuellen Preisrückgang ist vor allem die Entwicklung der Preise für Mineralölerzeugnisse wie Benzin, die im Juli um 20,8 Prozent günstiger waren als im Vorjahr. Auch die Preise im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen, Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln, Erzen und Metallen sowie chemischen Erzeugnissen gingen zurück.Die Menschen in Deutschland können auf weitere Entspannung bei den Preisen hoffen. Die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie auf Großhandelsebene schwächten sich weiter ab. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sanken im Juni im Vergleich zum Vorjahr bereits das dritte Mal in Folge. Die Landwirte erhielten im Schnitt 4,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise jedoch um 0,9 Prozent.Im Juni verringerten sich die Preise für pflanzliche Erzeugnisse im Vergleich zum Vorjahr um 11,7 Prozent, vor allem bei Getreide. Obst und Gemüse verteuerten sich hingegen auf Erzeugerebene. Bei tierischen Erzeugnissen wurde erstmals seit Mai 2021 ein Rückgang im Vorjahresvergleich verzeichnet. Die Preise werden ohne Umsatzsteuer beschrieben, die direkt an die Landwirte als Erzeuger gezahlt wird.Die Preise auf Großhandelsebene sanken im Juli im Vergleich zum Vorjahr zum vierten Mal in Folge. Sie verringerten sich um 2,8 Prozent. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die günstigeren Preise für Mineralölerzeugnisse wie Benzin. Auch die Preise für Altmaterial und Reststoffe, Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel, Erze und Metalle sowie chemische Erzeugnisse gingen zurück.Der Großhandel ist eine von mehreren Wirtschaftsstufen, auf denen sich das allgemeine Preisniveau bildet. Die Preise auf Großhandelsebene wirken in der Regel mit Zeitverzögerung auf die Entwicklung der Inflation ein. Im Juli lag die Jahresteuerungsrate bei 6,2 Prozent, nach 6,4 Prozent im Juni. Die Inflation hatte im vergangenen Herbst mit 8,8 Prozent ihren Höchststand seit der Wiedervereinigung erreicht.

Benzin wird aktuell mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 2,921USD gehandelt.