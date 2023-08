Glarner Kantonalbank (GLKB) verzeichnet starkes Halbjahresergebnis - Betriebsertrag steigt um 8,4% auf 50,2 Mio. CHF!

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) verzeichnet im ersten Halbjahr 2023 ein sehr gutes Ergebnis. Der Betriebsertrag steigt um 8,4 Prozent auf 50,2 Millionen Franken, während der Reingewinn um 11,9 Prozent auf 13,0 Millionen Franken ansteigt. Die gestiegenen Leitzinsen in der Schweiz prägen den Halbjahresabschluss und führen zu Verschiebungen innerhalb der Erfolgsrechnung. Im Zinsengeschäft stehen höhere Erträge einem vergleichbar angewachsenen Zinsaufwand gegenüber. Im ersten Halbjahr werden vorsorgliche Wertberichtigungen für inhärente Ausfallrisiken gebildet, während in der Vorperiode noch größere Auflösungen von Einzelwertberichtigungen zu einer Ergebnisverbesserung führten. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft reduziert sich um 5,9 Millionen Franken auf 34,1 Millionen Franken. Das Handelsergebnis steigt jedoch um 6,1 Millionen Franken aufgrund gestiegener Zinsdifferenzen zwischen der Schweiz und Europa sowie den USA. Der Kommissionserfolg nimmt um 2,0 Prozent auf 8,3 Millionen Franken zu, während die Bewertungsverluste aus Finanzanlagen im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Insgesamt erhöht sich der Betriebsertrag um 8,4 Prozent auf 50,2 Millionen Franken.Der Geschäftsaufwand steigt um 4,2 Prozent auf 32,1 Millionen Franken, während er im Vorjahr um 16,1 Prozent gestiegen war. Der Personalaufwand nimmt um 3,1 Prozent zu, während der Sachaufwand um 5,8 Prozent steigt. Der Geschäftserfolg und der Reingewinn der GLKB steigen um 15,6 Prozent bzw. 11,9 Prozent. Die Abschreibungen auf Sachanlagen bleiben auf Vorjahresniveau bei 2,7 Millionen Franken, während 2,3 Millionen Franken für Steuern bereitgestellt werden.Im Hypothekargeschäft baut die GLKB das Volumen um 99 Millionen Franken aus. Die Kundenausleihungen wachsen um insgesamt 129 Millionen Franken und die Kundengelder nehmen um 87 Millionen Franken zu. Die Bilanzsumme erhöht sich um 4,9 Prozent auf 9,0 Milliarden Franken.Darüber hinaus beteiligt sich die GLKB an der Credit Exchange AG und nimmt Einsitz in deren Verwaltungsrat. Die PostFinance AG wird ebenfalls Aktionärin und bringt ihre Vergleichs- und Abschlussplattform Valuu in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Die Beteiligungspartnerin erweitert damit den Kreis der bestehenden Aktionäre und stärkt die Plattform weiter.Die GLKB sieht die Beteiligung an der Credit Exchange AG als wichtigen Meilenstein und freut sich darauf, die bestehende Kooperation weiter auszubauen. Die enge Zusammenarbeit wird den gemeinsamen Innovationsgeist stärken und neue Möglichkeiten für die Kunden eröffnen.Weitere Informationen zum Halbjahresabschluss der GLKB sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Die Glarner Kantonalbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,05EUR gehandelt.