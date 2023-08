Thurgauer Kantonalbank (TKB) erzielt starke Ergebnisse im ersten Halbjahr 2023

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat im ersten Halbjahr 2023 gute Ergebnisse erzielt. Das Ausleihungsgeschäft konnte weiterhin wachsen, und die Zahl der Kunden stieg um rund 3.000 auf 218.000. Auch ertragsmäßig ist die Bank auf einem guten Weg. Im Hypothekargeschäft ist die TKB das führende Finanzinstitut im Kanton. Die Hypothekarforderungen stiegen um 2,1 Prozent auf 23,6 Milliarden Franken, und das gesamte Ausleihungsvolumen erhöhte sich um über 500 Millionen Franken (+2 Prozent) auf 25,1 Milliarden Franken. Die Kundeneinlagen betrugen zum Halbjahr 18,7 Milliarden Franken. Die TKB generierte im ersten Semester Nettoneugeld in Höhe von 1,2 Milliarden Franken, und die verwalteten Kundenvermögen stiegen um rund 7 Prozent auf 24,6 Milliarden Franken.Die Ertragssituation der Bank entwickelte sich im ersten Halbjahr 2023 positiv. Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft stieg um 14 Prozent auf 149 Millionen Franken. Neben dem Wachstum im Ausleihungsgeschäft hatten auch die Erträge aus der Bewirtschaftung der Freigrenze bei der Schweizer Nationalbank (SNB) sowie aus der Absicherung des Zinsänderungsrisikos einen positiven Einfluss auf diesen Ertragspfeiler. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft lag mit 36,7 Millionen Franken leicht unter dem Vorjahreswert (-0,7 Prozent). Das außerordentliche Plus im Handelsgeschäft war größtenteils auf Fremdwährungsgeschäfte im Rahmen der Bewirtschaftung der bei der SNB angelegten Gelder zurückzuführen.Die Kostenentwicklung der Bank wurde durch die Umsetzung der Unternehmensstrategie geprägt. Der Geschäftsaufwand stieg gegenüber Mitte 2022 um 9,4 Prozent. Der Sachaufwand von 35,7 Millionen Franken enthielt neben den Aufwendungen für strategische Projekte auch eine Zuweisung an die Jubiläums-Stiftung der Thurgauer Kantonalbank in Höhe von 3 Millionen Franken. Der Personalaufwand stieg um 5,6 Prozent auf 57,9 Millionen Franken, was auf neu geschaffene Stellen und den stetig steigenden Spezialisierungsgrad zurückzuführen ist. Die Kosten/Ertrags-Relation der Bank beträgt 43 Prozent, was im Branchenvergleich ein sehr guter Wert ist.Der operative Gewinn der Bank betrug 117,8 Millionen Franken und lag damit um 23,7 Prozent über dem Wert von Mitte 2022. Die TKB stärkt ihre Kapitalbasis durch eine Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 30 Millionen Franken. Der ausgewiesene Halbjahresgewinn beläuft sich auf 80,5 Millionen Franken (+7,1 Prozent). Für das Jahr 2023 erwartet die Bank einen Unternehmenserfolg über dem Vorjahresniveau.Die TKB setzt ihren kontinuierlichen Umbau der Geschäftsstellen zu Beratungsbanken fort. Im ersten Semester wurden die Bauarbeiten in Aadorf und Ermatingen gestartet, und das Online-Kundenportal "Olivia" wird technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die Bank hat auch ein Weiterbildungsprogramm für alle Mitarbeiter im Bereich Nachhaltigkeit abgeschlossen. Im August haben 15 Auszubildende ihre Ausbildung bei der TKB begonnen.In einer separaten Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass es im Bankrat der TKB einen Wechsel geben wird. Daniela Lutz Müller, die seit 2012 Mitglied des Bankrats ist und seit Herbst 2021 als Vizepräsidentin fungiert, wird nach drei Amtsperioden nicht erneut kandidieren. Die anderen Mitglieder des Bankrats sowie Präsident Roman Brunner stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Wahl eines neuen Mitglieds obliegt der Thurgauer Regierung und wird voraussichtlich im Januar 2024 stattfinden.

