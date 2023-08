Kurzzeitig dürfte der EMA 200 durchaus zu einer temporären Stabilisierung beitragen, ein Bruch der Kursmarke von 61,69 US-Dollar würde jedoch weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer mit einem Zielhorizont bei 78,68 US-Dollar wecken. Spätestens an dieser Stelle sollte eine Wiederaufnahme der Rallye gelingen, anderenfalls würde sich das mittelfristige Umfeld für Brent Crude Öl weiter eintrüben. Eine direkte Kehrtwende und Ausbruch mindestens über 89,00 US-Dollar würde dagegen mittelfristige Long-Signale mit Zielen bei zunächst 94,95 und darüber 99,52 US-Dollar aktivieren.

Fazit

Short-Positionen eignen sich in der übergeordneten Aufwärtsphase derzeit nicht, tendenziell sollten Investoren nach möglichen Bodenansätzen im Bereich des EMA 200 und darunter um 78,68 US-Dollar suchen. Dann könnte auch beispielshalber das mit einem Knock-Out von 75,04 US-Dollar versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB9CF5 unter der Annahme weiter steigender Preise bei Brent Crude Öl zum Einsatz kommen. Allein vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bei einem Anstieg an die Augusthochs von 88,05 US-Dollar orientierungshalber eine Renditechance von 60 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge in jedem Fall bei 11,69 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen.