Arbor Metals setzt im Rahmen der fortschrittlichen Lithiumexploration auf dem Lithiumprojekt Jarnet ein hochmodernes LIBS-Laserspektrometer ein

Vancouver, Kanada – 16. August 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt die strategische Integration eines LIBS-Laserspektrometers (laserinduzierte Plasmaspektroskopie) in sein bevorstehendes Explorationsprogramm bekannt. Diese hochmoderne Technologie wird entscheidend dazu beitragen, die Bewertung von lithiumhaltigen Mineralen innerhalb der ausgedehnten Pegmatitgänge des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James in Quebec zu beschleunigen.