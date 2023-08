DAX weiterhin im Kampf mit der 15700

Zum Dienstag kam der Rücklauf zur 15.700 und markierte damit die untere Range-Kante erneut, nachdem der Donnerstag der Vorwoche hier bereits eine Markierung setzen konnte. Dies besprachen wir in der Morgenanalyse am 16.08.2023 mit diesem Chartbild (Rückblick):

Die Vorbörse am Mittwoch zeigte sogar noch tiefere Notierungen und forcierte damit einen möglichen Bruch dieser Unterstützung. Zum XETRA-Start wurde dies geheilt und der Index zog sehr schnell in Richtung GAP-close an. An diesem Punkt setzte ich in Kombination mit dem Abwärtstrends des Vortages auf einen Rücklauf, wie dieses Chartbild für das Setup noch einmal aufzeigt:

Nach einigen Minuten des Abwartens an dieser Kante entschied sich der Index dann doch für weitere Aufschläge. Meine Position wurde mit 20 Punkten Minus ausgestoppt und die nächste markante Schwelle um 15.800 erschien mir am Vormittag nicht ausreichend stark für eine nachhaltige Gegenbewegung.

Teile die Zeit der Handelseröffnung daher gern auch heute wieder mit mir, meine Ideen und deren Umsetzung mit konkreten Trades zum DAX-Handelsstart findest Du über diesen Link ->

Zwischen der Erholung auf 15.800 Punkte und der 15.700er-Region blieb der DAX am Ende und vollzog damit einen Inside Day im Chartbild:

Am Ende des Handelstages wurde dann ein leichtes Plus markiert, was das Minus vom Vortag aber nicht ausgeglichen hatte. Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist zu sehen, dass erneut Versicherungen gefragt waren, also defensive Werte:

Übergeordnet ist damit der große Support um 15.700 und auch die 15.800 als kleinere Widerstandszone weiter relevant:

Was leite ich daraus für den aktuellen Handelstag ab?

DAX-Start in den Mittwoch mit Blick auf die Wall Street

In den USA dominierten erneut die roten Schlussstände. Nachdem der Markt erst einmal freundlich startete und der Nasdaq die 15.000 verteidigte, sowie der Dow Jones die 35.000 Punkte-Region, dominierten am Ende doch wieder die Verkäufer.

Im Dow Jones kam mir das Momentum zum Handelsstart entgegen, was ich wie folgt handelte:

Gern kannst Du dies auch in dieser Woche beobachten und kommentiert mit entsprechenden Trading-Ideen erhalten. Komm gern ab 15.25 Uhr dazu - hier geht es zur Anmeldung:

Der Nasdaq vollzog später mit neuen Verlaufstiefs seinen Trendkanal weiter zur Unterseite. Ich habe die nächste Unterstützung nach dem Bruch der 15.000er-Marke hier eingezeichnet:

Die Schlusskurs zogen sich dann auch rot in Richtung Asien weiter, wie hier in der Übersicht zu sehen ist:

Mit diesen Voraussetzungen hat es der DAX schwer, einen positiven Start zu vollziehen. Wir markierten im Nachthandel neue Verlaufstiefs und sind damit jetzt zwar nur leicht unter der 15.700 aber die Tendenz zeigt eher ein Ausweiten der Verluste auf und zudem ein neues GAP zum gestrigen XETRA-Schluss:

Alles Weitere dann gern in der Livetrading-Session mit Dir zusammen.

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Donnerstag den 17.08.2023

Gegen 11.00 Uhr erwarten wir erneut Daten aus der EU. Diesmal die Handelsbilanz.

Am Nachmittag werden de Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung parallel zum Philly-Fed-Herstellungsindex um 14.30 Uhr veröffentlicht.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen weitere Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Wir gehen im Livetradingroom dann auch entsprechend auf solche Daten und die jüngsten Quartalszahlen noch einmal ein. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!