Wirtschaft Anstieg der Erwerbstätigkeit setzt sich fort

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2023 fortgesetzt. Insgesamt waren in dem Zeitraum rund 45,9 Millionen Personen in der Bundesrepublik erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Die Erwerbstätigenzahl stieg demnach im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 67.000 Personen (+0,1 Prozent), nachdem sie im ersten Quartal um 111.000 Personen (+0,2 Prozent) gewachsen war. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit ist damit weiterhin positiv, die Wachstumsdynamik lässt aber nach. Ohne Saisonbereinigung stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem ersten Quartal 2023 um 240.000 Personen oder 0,5 Prozent.