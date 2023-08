Zinspause im September? Fed macht die Märkte nervös

Die Mitglieder der US-Notenbank Fed sind offenbar gespalten in der Frage, ob es in diesem Jahr noch weitere Zinserhöhungen geben wird. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichem Protokoll der letzten Notenbanksitzung im Juli hervor.

"Einige Teilnehmer" befürchten, dass eine zu starke Anhebung der Zinssätze Risiken für die Wirtschaft mit sich bringen könnte. Für die "meisten" Entscheidungsträger habe der Kampf gegen die Inflation weiterhin Priorität, zitiert Reuters aus dem Protokoll.