Mercanis sammelt 10 Mio. USD in Seed-Finanzierungsrunde für mehr Effizienz in Beschaffung und Einkauf ein

BERLIN und SUNNYVALE, Kalifornien, 17. August 2023 /PRNewswire/ -- Mercanis, ein Berliner Start-up für effiziente Beschaffung, gibt den Abschluss seiner jüngsten Seed-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar bekannt. Angeführt wurde die Runde von institutionellen Investoren wie Signals.VC, DI Technology und Speedinvest. Bekannte Business Angels wie Dr. Ulrich Piepel, Dr. Marcell Vollmer, Mirko Novakovic (Instana) und Victor Jacobsson (Klarna) beteiligten sich ebenfalls. Mercanis unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch den ganzheitlichen Ansatz von Sourcing und Lieferantenmanagement. Die Lösung spart durch digitale und automatisierte Prozesse mehr als 40% der Kosten ein.

Fabian Heinrich, CEO und Mitgründer von Mercanis, erklärt: "Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns in dieser Finanzierungsrunde entgegengebracht wird. Es zeigt, wie wichtig eine zukunftsgerichtete Beschaffungssoftware in der aktuellen Wirtschaftslandschaft ist. In den heutigen Zeiten, die von Inflation und Rezession geprägt sind, ermöglichen wir nicht nur Wachstum. Vielmehr sorgen wir für Kosten- und Zeiteffizienz und bieten unseren Kunden gleichzeitig eine solide Risikoabdeckung."

Mercanis wurde im Jahr 2020 von Fabian Heinrich und Moritz Weiermann gegründet. Mit Hilfe von Automatisierung und KI will das Start-up den Beschaffungsprozess neu gestalten. Das frische Kapital möchte Mercanis nun zur Weiterentwicklung der Produkte nutzen. Dazu soll auch das Potenzial von KI innerhalb der Procurement Suite ausgeschöpft werden. Large Language Models (LLMs) sind bereits bei der Analyse von Verträgen und autonomen Beschaffungsprozessen integriert. Neben der Produktentwicklung soll das frische Kapital auch den Ausbau von Go-to-Market-Strategien in den Fokus nehmen, um unter anderem den Kundenstamm zu erweitern.