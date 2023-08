Irland ist einer der weltweit führenden Exporteure von Arzneimitteln und eines der Länder mit bemerkenswertem Wachstum im pharmazeutischen Bereich. Auch in den Technologiebranchen wie der Halbleiterindustrie und den Informations- und Kommunikationstechnologien wird mit einem Wachstum gerechnet, und viele internationale Unternehmen haben in Irland Standorte für Forschung, Entwicklung und Produktion. Vor diesem Hintergrund ist mit einer Nachfrage nach fortschrittlichen Logistikeinrichtungen zu rechnen, die Funktionen wie Temperaturkontrolle bieten.

TOKIO, 17. Aug. 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Ireland) Ltd. (im Folgenden „NX Ireland"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat ein neues Warenlager, das „Contract Logistics Center", in Dublin errichtet und am 1. Juli in Betrieb genommen.

Nippon Express (Irland) eröffnet neues Warenlager in Dublin und nimmt am 1. Juli den Betrieb auf

