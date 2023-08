Wirtschaft Dax startet schwach - Fed-Protokolle im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen schwächer in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.680 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Einbußen gab es am Morgen bei den Papieren von Rheinmetall, Continental und Vonovia. "Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird an den Börsen negativ aufgenommen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners das Börsengeschehen. "Dabei hat es nicht nur schlechte Seiten: Klar betonen die Fed-Mitglieder einmal mehr die Aufwärtsrisiken bei der US-Inflation, gleichzeitig konnten sich aber auch zwei Fed-Mitglieder vorstellen, die Zinsen bereits bei der letzten Sitzung konstant zu halten und nicht weiter anzuheben", fügte er hinzu.