Recharge Resources übergibt Bohrkernproben für die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zum Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

Vancouver, British Columbia – 17. August 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RR) (OTC: RECHF) (Frankfurt: SL50) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bohrkernmaterial aus drei der im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta (Argentinien) niedergebrachten Bohrungen extrahieren konnte. Das Bohrkernmaterial ist mittlerweile im Labor von Core Laboratories in Perth (Australien) eingetroffen, wo es auf seine Porosität und Transmissivität untersucht wird. Die ermittelten Resultate werden in die Berechnungen der Ressourcenschätzung einfließen, die derzeit von WSP erstellt wird (siehe Ankündigung in der Pressemeldung vom 24. Juli 2023).