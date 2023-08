Acorai, ein Start-up-Unternehmen für Herzinsuffizienz, geht in die nächste wichtige Phase auf dem Weg zur Zulassung

Der erste Patient der Acorai MLG Study (Machine Learning Generalisation) [NCT05835024] wurde am Royal Brompton and Harefield Hospital von Dr. Owais Dar und seinem Team aufgenommen. Dr. Dar ist Kardiologe mit Spezialisierung auf Herzinsuffizienz und leitet das Forschungsprogramm für fortgeschrittene Herzinsuffizienz, Herztransplantation und mechanische Kreislaufunterstützung am Harefield Hospital. Dr. Dar sagte: "Dies ist ein fantastischer Erfolg, nachdem wir über ein Jahr lang geplant hatten, um das Acorai-Gerät in einer klinischen Umgebung abschließend zu testen. Wenn diese globale Studie die gleiche Genauigkeit zeigt wie die Studie mit 400 Patienten, dann habe ich keinen Zweifel daran, dass Acorai die Art und Weise, wie wir Patienten mit Herzinsuffizienz identifizieren und behandeln, verändern wird".

Acorai wird seine klinischen Studien in den kommenden Monaten auf andere europäische und US-amerikanische Standorte ausweiten, wobei insgesamt 1200 Patienten rekrutiert werden sollen. Den Anfang macht Dr. Dar's Kollege Dr. Colm McCabe, ein Spezialist für pulmonale Gefäßerkrankungen am Royal Brompton, gefolgt vom Rigshospitalet (Kopenhagen, Dänemark) und dem Cardiovascular Center, OLV Hospital (Aalst, Belgien). Zu den international renommierten klinischen Kooperationspartnern gehört das Clinical Research Institute DCRI, (Duke University, USA), das als Kernlabor für die Studie fungiert, um höchste Studienqualität und Unabhängigkeit zu gewährleisten.