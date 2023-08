Mit einem FAR-Wert von 0 trifft Accura Scan bei der Face Liveness iBeta Level 2-Zertifizierung voll ins Schwarze

MUMBAI, Indien, 17. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Anbieter von globalen Identitätsverifizierungs- und digitalen KYC-Lösungen, Accura Scan, freut sich, bekannt geben zu können, dass es die ISO/IEC 30107-03-Konformität erhalten hat, nachdem es ein iBeta Level 2-Audit zur Erkennung von Präsentationsangriffen (Presentation Attack Detection, PAD) mit 0 % FAR bestanden hat, was es zu einem der wenigen Unternehmen weltweit und zum einzigen in Indien, Singapur, APAC und dem Nahen Osten macht, das eine solche Anerkennung erhalten hat.

Das biometrische Gesichtserkennungssystem von Accura Scan, das bereits von Kunden auf der ganzen Welt eingesetzt wird, wurde im Rahmen des Testverfahrens mit Millionen von Datenpunkten im Alpha- und Beta-Testmodus erfolgreich getestet. Die Algorithmen wurden gegen verschiedene Arten von Spoofing-Versuchen getestet, unter anderem gegen 3D-gedruckte und gebogene Masken, Masken aus Silikon und Papier sowie Videos von echten Personen.

Yasin Patel (YP), CEO und Gründer von Accura Scan, zeigte sich sehr stolz über den Erfolg und fügte hinzu: „Die Erlangung des ISO 30107-03-Standards nach Bestehen des strengen iBeta Level 2-Tests zeigt die Wirksamkeit unserer Lösungen gegen Spoofing-Angriffe." Er kündigte außerdem an, dass Accura Scan gemäß seinem Motto „Biometrie für alle" (Biometrics for All) seine bewährte Identitätsverifizierungs-Suite allen Start-ups kostenlos zur Verfügung stellen werde, während etablierte Unternehmen verschiedene Module für nur 5.000 USD pro Jahr erhalten würden.

Reza Writer, Direktor für den internationalen Vertrieb, fügte zu diesem Erfolg hinzu: „Ambitionen, die größer sind als die Ressourcen, liegen in der DNA von Accura Scan. Wir haben diesen Erfolg mit einem sehr kleinen, aber hochqualifizierten und engagierten Team erreicht, das die organisatorischen Ziele hervorragend umgesetzt hat."

Das Rahmenwerk ISO 30107-3 misst die Falschakzeptanzrate (false acceptance rate, FAR) und die Falschrückweisungsrate (false rejection rate, FRR) eines biometrischen Systems zum Zeitpunkt der Erfassung. Das Bestehen der Bewertung mit einem FAR von 0 % bedeutet, dass die biometrischen Algorithmen des Unternehmens in allen Umgebungen ein hohes Maß an Spoofing-Sicherheit bieten.

Accura Scan hat seinen Hauptsitz in Indien und ist seit seiner Gründung komplett unabhängig und profitabel. Es hat sich in den letzten vier Jahren in der MENA-Region fest etabliert und arbeitet mit einigen der angesehensten Banken, Telekommunikationsunternehmen und Fintechs (Telecoms & Fintechs) weltweit zusammen. Im Rahmen seiner globalen Strategie hat sich das Unternehmen nun in Singapur, der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA registriert. Mit erstklassigen Produkten zur Identitätsverifizierung und digitalen KYC-Produkten ist das Unternehmen zuversichtlich, sich auf diesen Märkten zu etablieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2187533/Accura_Scan.jpg

