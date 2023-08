Baader Bank belässt DocMorris auf 'Add' - Ziel 60 Franken

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Der Absatz des Online-Apothekers sei erwartet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Ergebniskennziffern lägen zwar immer noch im roten Bereich, hätten sich allerdings stark verbessert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 07:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 52,43EUR gehandelt.