WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 2. Quartal 2023



+0,1 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



+0,5 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



+0,7 % zum Vorjahresquartal





Im 2. Quartal 2023 waren rund 45,9 Millionen Personen in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartalsaisonbereinigt um 67 000 Personen (+0,1 %), nachdem sie im 1. Quartal um 111000 Personen (+0,2 %) gewachsen war. Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit istdamit weiterhin positiv, die Wachstumsdynamik lässt aber nach (siehe auchPressemitteilung Nr. 303 zur Erwerbstätigkeit im Juni 2023 vom 01. August).Ohne Saisonbereinigung stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem 1.Quartal 2023 um 240 000 Personen oder 0,5 %. Dass die Erwerbstätigkeit im 2.Quartal eines Jahres steigt, ist durch die allgemeine Belebung von Außenberufenim Frühjahr saisonal üblich. Die Frühjahrsbelebung fiel im Jahr 2023 aberdeutlich verhaltener aus als im letzten Jahr (+320 000 Personen; +0,7 %).Vorjahresvergleich: Aufwärtstrend verlangsamtVerglichen mit dem 2. Quartal 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 2.Quartal 2023 um 340 000 Personen (+0,7 %). Damit hat sich derBeschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich erneut in abgeschwächter Formfortgesetzt (1. Quartal 2023: +420 000 Personen; +0,9 %).Dienstleistungsbereiche mit stärkstem BeschäftigungszuwachsIm 2. Quartal 2023 trugen erneut überwiegend die Dienstleistungsbereiche zumAnstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal bei (+294 000Personen; +0,9 %). Den größten absoluten Beschäftigungsgewinn verzeichnete derBereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +107 000 Personen(+0,9 %). Die zweitgrößte absolute Zunahme im 2. Quartal 2023 verzeichnete derBereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +74 000 Personen (+0,7 %), gefolgtvon den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften gehört, mit +59 000 Personen (+0,9 %). In derInformation und Kommunikation war der Beschäftigungszuwachs mit +44 000 Personenund damit einem Zuwachs um 2,9 % noch dynamischer. Bei den SonstigenDienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) stieg dieZahl der Beschäftigten leicht um 4 000 Personen (+0,1 %). Bei den Finanz- undVersicherungsdienstleistern ist der seit Jahren bestehende Abwärtstrend einemleichten Zuwachs gewichen (+1 000 Personen; +0,1 %).Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ist die Erwerbstätigenzahl im 2.