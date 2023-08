Die Fed hat gestern in ihrem FOMC-Protokoll vor einem "signifikanten Aufwärtsrisiko" bei der Inflation gewarnt und damit indirekt weitere Zinsanhebungen angekündigt - die Folge: die Kapitalmarktzinsen steigen weiter, Geld wird also immer teurer. So steigt die 10-jährige US-Anleiherendite über die Marke von 4,30% - das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2008! Damit werden Anleihen im Vergleich zu Aktien immer attraktiver. Die US-Indizes haben zentrale charttechnische Marken gebrochen - die Hoffnung der Bullen ist die aktuelle Überverkauftheit im kurzen Zeitfenster. In China haben die Märkte von einem starken Minus ins Plus gedreht, das stützt die US-Futures und den Dax zu Handelsbeginn. Aber für eine nennenswerte Erholung bräuchte es einen Fall der Renditen und des Dollars. Aber die gestrige Botschaft der Fed in Sachen Inflation bedeutet: weiterhin Gegenwind für die Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

1. Aktien: „Leute werden in Panik geraten“- Hedgefonds warnt vor Ausverkauf

2. Fed: QT-Programm soll weiter laufen, trotz Zinssenkungen

3. Goldpreis rutscht unter 1.900 Dollar – Druck von den Renditen

Das Video "Fed warnt vor Inflation - Geld wird immer teurer!" sehen Sie hier..