BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer umstrittenen Vergabe von Fördergeldern will die Union den Druck auf das Bundesverkehrsministerium erhöhen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will dem Ministerium rund 40 Fragen dazu stellen, wie aus einer Anfrage im Bundestag hervorgeht. Darin heißt es, es stehe der begründete Vorwurf im Raum, dass ein Abteilungsleiter Privates mit Dienstlichem vermischt habe. Die dringend angezeigte Aufklärung dieser Vorgänge im Ministerium, bei denen es um erhebliche Summen an Steuergeldern gehe, lasse bisher auf sich warten. Die Anfrage lag der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor. Zuerst hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

Hintergrund sind "Handelsblatt"-Recherchen. Die Zeitung hatte über Hinweise auf private Kontakte eines Abteilungsleiters im Ministerium bei der Zuteilung von Fördergeldern in Millionenhöhe aus dem "Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie" berichtet. Der Abteilungsleiter hatte laut Zeitung inzwischen abgelaufene Patente an der Brennstoffzellen-Technologie.