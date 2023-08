* Wegen großer Nachfrage erneut ermäßigt: Aktionstarif MyLife SIM Unlimited für alle bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. * Unlimitierte Minuten, SMS und Daten in Österreich, 14 GB in EU - ohne Bindung. * Mit Gratis-Aktivierung (statt 69,90 Euro).

Zum Schulbeginn hat Drei ein besonderes Angebot für Schüler, Studenten und junge Menschen: den Aktionstarif MyLife SIM Unlimited mit unlimitierten 5G Daten um nur 12,90 Euro pro Monat*. MyLife SIM Unlimited ist Österreichs erster unlimitierter 5G-Jugendtarif ohne Bindung.

Der Aktionstarif ist nur zwischen 17. August und 13. September 2023 aktivierbar und inkludiert unlimitierte Minuten und SMS in Österreich und der EU sowie unlimitierte Daten auch im 5G Netz in Österreich (14 GB in EU). Dazu schenkt Drei das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro.



Für alle, die ein neues Smartphone benötigen, bietet Drei die Jugendtarife MyLife L und MyLife XL mit 24-Monatsbindung und Top-Handy, je nach Wunsch mit Einmalzahlung oder flexibel mit Teilzahlung für das Smartphone.



Wer MyLife nach Erreichung des 28. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Mehr auf

[www.drei.at/mylife] (https://www.drei.at/mylife).



Tarifdetails: *27 Servicepauschale/ Jahr

SIM Only Sprachtarif. Anmeldbar bis inklusive 27 Jahre vom 17.8. bis 13.9.23.

5G regional verfügbar, Nutzung nur mit 5G-fähigem Endgerät. Details: [drei.at/mylife] (https://www.drei.at/mylife)



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

