München (ots) - Der nachhaltige Wandel unserer Wirtschaft ist ein

Gemeinschaftsprojekt. Dafür benötigt es unter anderem: viel Kapital. Um Geld in

nachhaltige Anlagen zu lenken, müssen Menschen auf breiter Basis überzeugt

werden. Eine bevölkerungsrepräsentative, vom nachhaltigen Investment-Manager

Pangaea Life in Auftrag gegebene YouGov-Studie fand nun heraus, was sich ändern

muss, damit mehr Menschen nachhaltig investieren - und was sie heute daran

hindert.



Nachhaltigkeit nicht nur positiv konnotiert





"Wenn Sie den Begriff 'Nachhaltigkeit' hören - was verbinden Sie am ehestendamit?" Das wollte Pangaea Life im Rahmen der neuen YouGov-Studie zumnachhaltigen Investieren von 2094 Befragten in Deutschland wissen. Das Ergebnis:54 Prozent aller Befragten verbinden die neutrale Zuordnung "Wandel undVeränderung" mit dem Begriff. Mit größerem Abstand folgen dicht hintereinander"Hoffnung" (29 Prozent) und "Verzicht" (28 Prozent)."Die Mehrheit hat erkannt, dass Nachhaltigkeit und allen voran die Bekämpfungdes Klimawandels nicht ohne Wandel und Veränderung funktionieren kann",kommentiert Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life, das Ergebnis."Dass die Zuschreibungen Hoffnung und Verzicht beinahe gleichrangig auf Platzzwei und drei rangieren zeigt uns, dass Menschen Nachhaltigkeit mit einerpositiven Zukunftsvision aber auch mit Einschränkungen verknüpfen. Positive undnegative Assoziationen halten sich die Waage. Das Resultat spiegelt so gesehenauch die Diskussionen über den richtigen Weg in Sachen Klimaschutz in unsererGesellschaft wider."Im Sinne ihrer Idee einer blauen Nachhaltigkeit verfolgt Pangaea Life das Ziel,den Nachhaltigkeitsbegriff positiv aufzuladen. Die Marke stellt deshalb dieFreude am nachhaltigen Investieren in den Mittelpunkt. Der Anbieter nachhaltigerSachwerte-Fonds möchte Anleger davon überzeugen, dass eine messbar positiveWirkung für Umwelt und Klima durchaus mit einem persönlichen Gewinn in Form derRendite vereinbar ist.Kundenpräferenzen: Umweltschutz, Klimaschutz und Soziales fast gleichaufBei der Frage, welche Nachhaltigkeitsaspekte potenziellen Kunden bei der Wahleines grünen Anlageprodukts besonders wichtig sind, bestätigt die Studie einenTrend: Die Buchstaben "S" und "G" in ESG gewinnen weiter an Relevanz. Mitjeweils 16 Prozent nannten die Befragten "Ethische Unternehmensführung" und"Soziale Belange" am dritthäufigsten. "Umweltschutz" (21 Prozent) und"Klimaschutz" (20 Prozent) sind den Befragten am wichtigsten."Nachhaltiges Investieren ist heute nicht mehr 'nur' grün", sagt