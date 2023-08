BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ist nach eigenen Worten "sehr erleichtert" über die Erlaubnis der USA zur Lieferung des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3. "Es wird bis Ende 2025 einsatzfähig sein und wird, auf unsere Initiative hin, Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems werden", sagte die FDP-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag.

"Das Besondere daran ist, dass es sich um das erste antiballistische System handelt, welches auch in der Stratosphäre, also in einer Höhe von 100 Kilometern eingesetzt werden kann", erläuterte Strack-Zimmermann. "Es wird in Zukunft dazu beitragen, Deutschland und unsere Nachbarstaaten vor Luftangriffen zu schützen."

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte dem TV-Sender Welt, Deutschland leiste damit einen Beitrag für die Sicherheitsarchitektur in ganz Europa. "Das ist wichtig, dass gerade auch wir so etwas machen. Denn Deutschland war ja auch innerhalb der Nato in den letzten Jahren kein Musterschüler. Und das hat sich mit der sogenannten Zeitenwende geändert."

Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestags hatten im Juni für den Kauf gestimmt. Die Kosten belaufen sich den israelischen Angaben zufolge auf knapp vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden, das als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet wurde./hrz/DP/jha