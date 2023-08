BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Underperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Nach seiner jüngsten Abstufung der Konsumgüter-Aktie habe es unter Verweis auf das angehobene Jahresziel für die operative Gewinnmarge Unverständnis gegeben, schrieb Bruno Monteyne. Doch "auf instabilem Untergrund baut man keine Gewinnmargen auf", kommentierte der Analyst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies auf das rapide nachlassende Geschäft. Die Absatzvolumina in Europa fielen und eine Trendwende sei nicht in Sicht. Nordamerika beginne zudem noch deutlicher zu schwächeln./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 21:55 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 71,88EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m