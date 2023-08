accompio Unternehmensgruppe geht an den Start / Dachmarke bündelt Kompetenzen von fünf IT-Unternehmen

Einbeck (ots) - 1.500 Bestandskunden, 430 Mitarbeiter:innen und zehn Standorte sind nur einige der Kernzahlen der neuen accompio Unternehmensgruppe, die ihren Hauptsitz im niedersächsischen Einbeck hat. Unter ihrem Dach vereint sie folgende IT-Unternehmen: mod IT Services GmbH (Standorte in Einbeck, Hannover und Kassel), proficom GmbH (Standort in Dresden), Schmitz RZ Consult GmbH (Standort in Pulheim), be-solutions GmbH (Standorte München, Leipzig, Essen) sowie die ungarische Services4-IT Kft. (Standorte in Budapest und Pécs). Mit diesem Verbund kann die accompio Gruppe nicht nur ihre Schlagkraft stärken, sondern auch ein breites Spektrum an exzellenten Lösungen liefern. Dabei steht die IT-Sicherheit von Unternehmen im Fokus, die durch eine integrierte Herangehensweise mit modernsten Facetten punktet. Umfassende Security im IT- und OT-Bereich, DevOps, automatisierte Checks von Backups oder Workplace Management sind Elemente des neu strukturierten Angebots.



Integrierte IT-Leistungen