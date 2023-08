Köln (ots) - Karsten Jentsch, 49, verantwortet ab dem 1. Oktober 2023 als

General Director Brand den erweiterten Bereich Brand, der dann auch die Bereiche

eCommerce, Content & Partner Operations umfasst. Mit diesem Schritt werden die

Fachbereiche, die eng mit den Sendern und Publishern des gesamten Ad Alliance

Portfolios zusammenarbeiten, optimal miteinander verzahnt und so weitere

Synergien geschaffen. Karsten Jentsch berichtet direkt an Chief Marketing

Officer Lars-Eric Mann.



Karsten Jentsch verantwortet die gesamte Portfoliostrategie der Ad Alliance.

Zusammen mit seinem Team sowie den Sendern und Publishern der Ad Alliance ist

die Zielsetzung, mit den Medienmarken maximale Relevanz für den Werbemarkt zu

schaffen. Dazu gehört, die Sender, Magazine und digitalen Angebote des gesamten

Ad Alliance-Portfolios optimal zu positionieren und die Vorteile für

Werbungtreibende herauszuarbeiten sowie informativ und emotional zu

kommunizieren. Dafür steht er in engem Austausch mit Sendern und Publishern.

Neue Vermarktungsansätze und Kooperationen mit externen Partnern gehören

weiterhin zu seinem Verantwortungsbereich, was alle Aktivitäten im Bereich

eCommerce, Affiliate und Business Partnerschaften beinhaltet sowie die

Produktion von Commerce-Content.





Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "Unsere starken Marken erlebbar zu machen istAufgabe von Brand. Zu zeigen, dass wir die beste Lösung in Sachen Crossmedia undauch in Sachen Gattung sind. Wir freuen uns sehr, dass Karsten diesen Bereichübernehmen wird. Er bringt ein hohes Maß an Identifikation mit, hat sehr vielErfahrung auf Publisher-Seite und ist bestens an unseren Standorten Köln undHamburg vernetzt. Bei der Monetarisierung digitaler Reichweiten hat er in derVergangenheit mit neuen Ansätzen und Kooperationen sehr wertvolle Impulsegesetzt und umgesetzt und wird das nun zusammen mit seinen Teams über dasgesamte Portfolio hinweg ausbauen."Karsten Jentsch startete seine berufliche Laufbahn 2001 bei der Lufthansa Consulting. 2007 wechselte er zur Vodafone Group nach London, wo er für dieKommerzialisierung von Branded Content verantwortlich war, 2011 folgte derWechsel in die Medienbranche zur Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Zeitverantwortete er in verschiedenen Funktionen relevante Bereiche beim DigitalPublisher RTL interactive und war zuständig für den Ausbau und dieKommerzialisierung der redaktionellen Angebote von RTL Deutschland, zuletzt alsSenior Vice President Commercial Management für die Bereiche Games, BrandStudio, Business Development und Partnerships. Seit Juli 2021 gehört KarstenJentsch als General Director eCommerce, Content & Partner Operations demManagement der Ad Alliance an.