Consolidated Uranium erhält die Genehmigung der Aktionäre und des Gerichts für die Ausgliederung von Premier American Uranium Inc.

Toronto, ON, 16. August 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR", das "Unternehmen", "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/consolidated-ur ... - freut sich bekannt zu geben, dass es vom Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine endgültige Verfügung erhalten hat, die die zuvor angekündigte Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. ("PUR") durch einen Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (die "Ausgliederung") genehmigt.

Der Erhalt des endgültigen Beschlusses folgt auf die Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre von CUR am 3. August 2023 (die "Versammlung"), auf der die Ausgliederung mit überwältigender Mehrheit von 99 % der abgegebenen Stimmen genehmigt wurde. Alle anderen Angelegenheiten, die der Versammlung vorgelegt wurden, wurden von den Aktionären genehmigt, einschließlich der Wiederwahl aller nominierten Direktoren, Philip Williams, Anthony Milewski, Mark Raguz, John Jentz und Mark Chalmers, der Wiederbestellung von McGovern Hurley LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und der Wiedergenehmigung des Omnibus Long Term Incentive Plan des Unternehmens.

Am 24. Mai 2023 schlossen CUR und PUR eine Vereinbarung, in der die Parteien vereinbarten, die geplante Ausgliederung von PUR, einer derzeit mehrheitlich von CUR kontrollierten Tochtergesellschaft, durchzuführen. Wenn die Ausgliederung abgeschlossen ist, wird sie unter anderem dazu führen, dass CUR das Eigentum an bestimmten indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die acht Pachtverträge des US-Energieministeriums ("DOE") und bestimmte patentierte Ansprüche in Colorado (die "CUR-Vermögenswerte") halten, an PUR im Austausch gegen 7.753.752 Stammaktien von PUR ("PUR-Aktien") überträgt, von denen ein Teil gemäß den Bestimmungen des Vergleichsplans an die Aktionäre des Unternehmens anteilig ausgeschüttet wird.

CUR-Aktionäre müssen ihre CUR-Stammaktien bis 12:01 Uhr (Toronto-Zeit) am Tag des Inkrafttretens der Ausgliederung (der "Tag des Inkrafttretens") halten, um ihren anteiligen Anteil an den PUR-Aktien zu erhalten, die im Rahmen der Ausgliederung verteilt werden. CUR wird fünf Werktage vor dem Stichtag eine Pressemitteilung veröffentlichen, sobald alle Bedingungen für den Abschluss der Ausgliederung gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange erfüllt sind, um die CUR-Aktionäre über den Stichtag für die Ausschüttung gemäß der Ausgliederung zu informieren.