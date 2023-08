BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekommt wegen seiner ablehnenden Haltung zu einem Industriestrompreis Druck aus der eigenen Fraktion. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sagte am Donnerstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv, die Industrie sei angesichts hoher Energiepreise im internationalen Wettbewerb in "schwerem Fahrwasser". Daher schlage er einen subventionierten Industriestrompreis vor.

Scholz lehnt das ab. Er sagte am Mittwoch auf dem NRW-Unternehmertag in Düsseldorf: "Ein schuldenfinanziertes Strohfeuer, das die Inflation wieder anheizt, oder eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Das wäre ökonomisch falsch, fiskalisch unsolide und würde sicherlich auch falsche Anreize setzen."