Bijou Brigitte mit Umsatzplus und Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Modeschmuck-Händler Bijou Brigitte hat im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr umgesetzt, aber weniger verdient. Der Umsatz kletterte um mehr als 13 Prozent auf 148,8 Millionen Euro, wie die Bijou Brigitte modische Accessoires AG am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn schrumpfte indes vorläufigen Zahlen zufolge auf 9,2 (2022: 11,7) Millionen Euro. Unter dem Strich blieben nach Steuern 6,2 Millionen Euro übrigen, rund ein Viertel weniger als im ersten Halbjahr 2022. "Diese Ergebnisentwicklung des Bijou Brigitte-Konzerns im ersten Halbjahr 2023 ist vor allem auf inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie auf einmalige im Vorjahr aufgetretene Sondereffekte nach Rückkehr aus der Pandemie zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung.

Im vorigen Jahr hatte das Unternehmen die tiefe Corona-Scharte ausgewetzt und wieder an das Niveau vor Ausbruch der Pandemie anknüpfen können. Entsprechend positiv war der Ausblick für das laufende Jahr, in dem weiteres Wachstum erwartet wird.

Für 2023 hatte das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 320 und 340 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn zwischen 38 und 54 Millionen Euro prognostiziert./kf/DP/jha

Die Bijou Brigitte Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,89 % und einem Kurs von 36,00EUR gehandelt.