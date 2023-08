Mobilfunkausrüster Ericsson für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 nominiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Ericsson ist als eines von zehn Unternehmen in Deutschland für den 16.Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 im Bereich Telekommunikation nominiertworden.- Die Fachjury für den Bereich Telekommunikation nominiert den führenden5G-Ausrüster als einen der zehn Branchenvorreiter für die Transformation derNetzanbieter.- Die Preisverleihung findet am 23. und 24. November im Rahmen des DeutschenNachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.Ericsson (NASDAQ: ERIC) ist als eines von zehn Unternehmen in Deutschland fürden 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/)2023 im Bereich Telekommunikation(https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen/telekommunikation) nominiertworden. Auswahlkriterien in diesem Bereich waren unter anderem Faktoren wie dieBegrenzung des Energieverbrauches und die Nutzung dezentraler und erneuerbarerEnergien für einen klimaneutralen Netzbetrieb. In Kooperation mit demBundesumweltministerium, der DIHK und weiteren Partnern zeichnet der DeutscheNachhaltigkeitspreis (DNP) dieses Jahr zum ersten Mal dieNachhaltigkeits-Vorreiter in insgesamt 100 Branchen aus. Der DNP wird am 23. und24. November 2023 im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf andie von der Jury ausgewählten Gewinner der 100 Branchen verliehen und wird dieTransformation der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit greifbarmachen.Der DNP ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeitin Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit acht Wettbewerben (darunter der NextEconomy Award für "grüne Gründer:innen"), über 1.200 Bewerbern und 2.000 Gästenzu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. DieAuszeichnung vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. inZusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden,Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen undForschungseinrichtungen. In diesem Jahr setzt der DNP erstmals auf eine neueMethodik. Hierzu gehören neben KI-gestützten Recherchen auch 100 Branchen- undExpertenjurys sowie eine eigenes Scoring-System zur Ermittlung der Vorreiter injeder Branche. Auf Basis dieser Daten und der Vorauswahlen der jeweiligenBranchenjurys entscheidet dann die 16-köpfige Jury des DeutschenNachhaltigkeitspreises über die Sieger in jedem Transformationsfeld.Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe von Ericsson, sagt: "DieNominierung für den deutschen Nachhaltigkeitspreis bestätigt unsere Strategie,den ökologischen Fußabdruck unserer Lösungen und unserer eigenen Betriebsabläufeständig weiter zu minimieren. Als einer der führenden Anbieter von