Torq beginnt mit Folgebohrungen nach der Entdeckung auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile

Vancouver, Kanada - 17. August 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ... - freut sich bekannt zu geben, dass es sein drittes Bohrprogramm auf dem Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita begonnen hat, das sich im Küstenkordillergürtel in Chile befindet (Abbildung 1). Das Bohrprogramm wird sich auf Erweiterungsziele seiner Greenfield-Entdeckung konzentrieren, die oberflächennahe Abschnitte von 90 Metern (m) mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2022) und 98 m mit 0,94 g/t Gold und 0,68 % Kupfer (siehe Pressemitteilung vom 13. September 2022) innerhalb eines definierten, 800 m langen mineralisierten Körpers enthielt (Abbildung 1). Darüber hinaus werden auch mehrere noch nicht erprobte Ziele gebohrt, die durch eine kürzlich durchgeführte Bodenuntersuchung identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom 5. April 2023) (Abbildung 2). Insgesamt plant das Unternehmen, in seiner dritten Bohrphase etwa 4.000 m zu bohren.

Eine Nachricht von Shawn Wallace, CEO und Direktor:

"Wir freuen uns, unser drittes Bohrprogramm bei Margarita begonnen zu haben, um das potenzielle Ausmaß unserer neuen Entdeckung Falla 13 sowie die zusätzlichen mineralisierten Ziele zu erproben, die anhand unserer geochemischen Golduntersuchung identifiziert wurden, die sehr ermutigende Ergebnisse lieferte."

Bohrer-Programm:

Das aktuelle 4.000 m umfassende Reverse-Circulation-Bohrprogramm wird das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung im Entdeckungsgebiet Falla 13 sowohl entlang des Streichens als auch in seitlicher Richtung erproben, wobei das Potenzial für eine flach liegende Mineralisierung des Typs Manto getestet werden soll, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass es unmittelbar westlich davon Potenzial für diesen Mineralisierungsstil gibt. Darüber hinaus wird das Unternehmen eine Reihe weiterer Ziele erproben, die durch anomale Goldgehalte im Boden, durchlässige Geologie und geophysikalische Vermessungen identifiziert wurden.