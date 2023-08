DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller suche nach Wegen, sein Umsatzwachstum in den kommenden drei bis fünf Jahren zu steigern, mit interessanten Chancen in Indien, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem Konkurrenten Puma sei es gelungen, dank einer Partnerschaft mit Virat Kohli dort den größten Marktanteil zu erobern. Adidas dagegen habe inzwischen einen strategischen Fünfjahres-Sponsoringvertrag für Ausrüstung mit dem indischen Cricket-Team geschlossen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 08:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 187,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 225

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m